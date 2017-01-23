Доллар слегка снизился на старте торгов понедельника

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Доллар США слегка снизился, а евро немного подрос на "Московской бирже" в начале торгов в понедельник; рубль чуть укрепился к бивалютной корзине, корректируясь после снижения в конце прошлой недели.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,50-59,70 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,555 руб./$1 (-20 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,975 руб./EUR1 (+5,75 копейки). Стоимость бивалютной корзины снизилась на 8,4 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 61,544 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,47 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 24,78 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое повышение валютного курса рубля к доллару в начале торгов 23 января связано с коррекцией после снижения в конце прошлой недели. При этом мировые цены на нефть плавно снижаются на азиатских торгах в понедельник, рынок замер в ожидании последствий заявления о снижении нефтедобычи странами ОПЕК. В минувшие выходные государства ОПЕК и не-ОПЕК объявили, что близки к согласованному сокращению добычи - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов, прошло слишком мало времени с начала реализации договоренностей, и инвесторы смогут лучше оценить ситуацию, когда будут доступны данные о производстве и экспорте нефти за январь в целом.

Между тем нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации максимальными темпами за четыре года. По данным Baker Hughes, за неделю компании ввели в эксплуатацию 29 установок в США, а общее число достигло 551 - максимума с ноября 2015 года. Добыча нефти в США выросла примерно на 6% с середины 2016 года, хотя и остается ниже исторического максимума, зафиксированного в 2015 году. На этом фоне цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени опустилась на 0,13% - до $55,42 за баррель. Мартовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,17% - до $53,13 за баррель.