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Экономика

Запасы газа в хранилищах Европы упали до минимального уровня за последние годы

В процентном значении нынешний уровень - самый низкий на текущее десятилетие

Запасы газа в хранилищах Европы упали до минимального уровня за последние годы
Фото: Reuters

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Уровень запасов газа в подземных хранилищах в целом по Европе опустился ниже половины - по итогам газовых суток 22 января уровень заполненности подземок составляет 48,92%, свидетельствуют данные платформы Gas Infrastructure Europe (GIE).

В процентном значении на эту дату этот уровень - самый низкий на текущее десятилетие (также только за этот период времени доступны данные GIE). В абсолютном значении (49,5 млрд куб. м активного газа) объем запасов в ПХГ минимален за последние три года.

В Германии (на главном газовом рынке Европы) уровень запасов также соответствует общему тренду - 48,97% и 11,274 млрд куб. м активного газа.

Усиленный расход газа из хранилищ усиливает значимость поставок газа извне на европейский рынок. Кроме того, он создает дополнительный спрос на лето - сезон закачки газа в ПХГ, когда истраченные за зиму запасы будут восстанавливаться.

Все это оказывает поддержку ценам: в пятницу на британской площадке NBP котировки взлетели до $244 за тыс. куб. м (на фоне растущих проблем на главном хранилище страны Rough), на европейских хабах цены подросли до $226-230. Цена январских контрактов "Газпрома" , по данным ФАС, составляет менее $200.

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