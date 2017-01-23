Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Средняя пенсия в 2017 году составит 13 тысяч 620 рублей, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"В 2017 году средний размер пенсий в РФ достигнет 13 тыс. 620 рублей, и величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%", - сказала она на совещании главы кабинета министров Дмитрия Медведева со своими заместителями в понедельник.

Медведев, в свою очередь, напомнил, что в текущем году правительство возвращается к прежней системе индексации пенсий. Страховая пенсия в этом году будет повышена с 1 февраля, она вырастет на уровень инфляции прошлого года, которая составила 5,4%.

"Деньги мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда на эти цели в полном объеме: в общей сложности на это планируется потратить около 230 млрд рублей. Деньги весьма значительные", - заявил председатель правительства, отметив, что соответствующие документы им подписаны.

Как рассказала вице-премьер О.Голодец, подготовка к индексации пенсий с февраля уже на завершающей стадии. Подписаны два постановления правительства, на основании которых Пенсионный фонд перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности.

Вице-премьер уточнила, что увеличение пенсий с 1 февраля на 5,4% коснется 31400 тыс. неработающих пенсионеров.

"Наша задача была сохранить покупательную способность страховой пенсии, и эта задача будет достигнута", - подчеркнула Голодец.

Также она рассказала о том, что в настоящий момент Минтрудом готовится еще один нормативный акт правительства, который связан с тем, что с 1 апреля текущего года должна быть произведена еще одна доиндексация пенсий в соответствии с законом о бюджете РФ.

"Нужно все документы, естественно если еще какие-то не подготовлены, подготовить. Хотя два базовых постановления правительства, о которых вы сказали, они выпущены, я их подписал. Ну, и следить, конечно, за их реализацией", - сказал в заключение Медведев.