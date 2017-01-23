Сечин попросил Путина встретиться с покупателями пакета акций "Роснефти"

Руководство нефтяной компании в ближайшее время организует встречу с представителями с Glencore, QIA и Intesa

Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин (слева направо) во время встречи в резиденции Ново-Огарево

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Руководство НК "Роснефть" планирует провести встречу с инвесторами, которые недавно стали акционерами компании, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я хотел просить вас принять инвесторов - участников приватизационной сделки. Это наши партнеры из итальянского банка Intesa, Катарский инвестиционный фонд (Qatar Investment Authority, QIA - ИФ) и Glencore, для того чтобы подчеркнуть значение этой сделки. Мы планируем также увеличивать нашу активность (в работе - ИФ) с этими партнерами. И для того, чтобы проинформировать вас о новых проектах, которые состоятся с их участием. Вы с самого начала были у истоков подготовки этой сделки, в курсе, и, конечно, нам бы хотелось, чтобы наши партнеры рассказали о перспективах работы", - попросил Сечин Путина.

Президент принял это приглашение. "Хорошо", - сказал он.

Кроме того Сечин добавил, что по бюджетным и фискальным платежам с учетом приватизационной сделки общий объем выплат компании в бюджет составил свыше 3 трлн рублей.

В декабре было подписано соглашение о покупке консорциумом инвесторов в составе суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и швейцарского трейдера Glencore 19,5% акций "Роснефти" у госхолдинга "Роснефтегаз" за 692 млрд рублей (10,2 млрд евро).

Банк Intesa Sanpaolo обеспечил примерно половину финансирования сделки по покупке консорциумом инвесторов акций "Роснефти". Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление банка, Intesa Sanpaolo обеспечил финансирование в размере 5,2 млрд евро.