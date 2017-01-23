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Молодым семьям предложили помочь с ипотекой за счет средств АИЖК

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает помогать молодым семьям с ипотечными кредитами за счет неиспользованных в других инструментах средств Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства.

По словам источника, министерство предлагает сначала составить портрет молодой семьи, нуждающейся в помощи. Для этого планируется проанализировать информацию о количестве таких семей, в том числе с детьми, о размере задолженности молодых семей по ипотечному кредиту, ставках и иных условиях по подобным ссудам. Письмо с соответствующими предложениями было направлено заместителем министра экономического развития Николаев Подгузовым в Минтруд, сообщил собеседник "Интерфакса".

В письме указано, что после сбора и анализа информации можно будет определить источники финансирования мер по поддержке молодых семей с ипотекой. В документе также говорится, что решение проблем молодых семей будет способствовать росту рождаемости в России.

Собеседник "Интерфакса" пояснил, что Минэкономразвития готовит свои предложения в рамках исполнения поручения, полученного после совещания у вице-премьера Ольги Голодец в конце декабря 2016 года. По словам источника, тогда Минэкономразвития, Минфину, Минтруда совместно с АИЖК было поручено разработать предложения по поддержке молодых семей с ипотекой, в том числе путем снижения ставок по кредитам.

В свою очередь, Минстрой ранее уже предлагал помочь семьям с детьми и ипотекой за счет материнского капитала. Так, замглавы Минстроя Никита Стасишин на прошлой неделе заявил, что министерство считает целесообразным разрешить матерям и отцам в декретном отпуске выплачивать взносы по ипотеке за счет материнского капитала.

Теги: Минэкономразвития РФ, АИЖК
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