Промпроизводство в РФ в декабре подскочило на 3,2%

Рост промышленности в декабре стал максимальным в годовом выражении за последние два года

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Промышленное производство в России в декабре 2016 года выросло на 3,2% к тому же месяцу 2015 года после роста на 2,7% в ноябре, сообщил в понедельник Росстат.

Данные по промышленности оказались значительно лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предусматривал рост промпроизводства за месяц на 1,5%.

Рост промышленности в декабре стал максимальным в годовом выражении за последние два года - с декабря 2014 года.

С учетом исключения сезонного и календарного факторов промпроизводство в декабре увеличилось на 0,4% после роста на 1,3% в ноябре. В целом за 2016 год промпроизводство выросло на 1,1% после падения на 3,4% в 2015 году.

Как сообщалось, Росстат в декабре представил статистику по промышленному производству за 11 месяцев с существенными уточнениями за 2015 и 2016 годы без распределения указанных уточнений по месяцам отчетного периода, отметив только корректность показателей за 11 месяцев 2016 г. (рост на 0,8%) и за ноябрь 2016 г. (рост на 2,7% в годовом выражении). Это привело к резкому пересмотру прогнозов по росту промпроизводства в сторону повышения на 2016 год, как аналитиками (с 0,4% до 0,9%), так и Минэкономразвития (с 0,4% до 1,0%). В связи с этим приводить помесячную динамику за январь-октябрь 2016 года не вполне корректно, так как непонятно в какие месяцы был произведен досчет показателей.

Рекордный рост в декабре за последние два года особенно впечатляет на фоне календарного фактора - в декабре 2016 года было на один рабочий день меньше, чем декабре 2015 года (в ноябре наоборот было на один рабочий день больше, чем в ноябре 2015 года).

Отчасти высокий рост объясняется холодной погодой в декабре - высокий рост продемонстрировали сфера производства теплоэнергии и электроэнергии.

В декабре добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,9% в годовом сравнении после роста на 2,7% в ноябре (за 2016 год рост на 2,5%).

Обрабатывающие сектора (которые больше всего зависят от календарного фактора) в декабре выросли на 2,6% после роста на 2,5% в ноябре (за год рост на 0,1%).

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, которое сильно зависит от погодного фактора, в декабре подскочило на 5,5% после повышения на 4,1% в ноябре (за год - рост на 1,5%).