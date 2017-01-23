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Выпуск легковых машин в РФ в 2016 году снизился на 7,4%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Производство легковых автомобилей в РФ в 2016 г. снизилось на 7,4% по сравнению с 2015 г., до 1,1 млн шт., говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

Ранее сообщалось, что выпуск легковых машин в РФ в 2015 г. по сравнению с 2014 г. упал на 27,7%, до 1,2 млн шт. Тогда в РФ было произведено 131 тыс. грузовиков, что на 14,7% меньше, чем годом ранее. Выпуск автобусов за год сократился на 17%, до 36,7 тыс.

В 2016 г. в РФ было произведено 137 тыс. грузовиков, что на 6,9% больше, чем годом ранее. Выпуск автобусов за год вырос на 18,6%, до 43,2 тыс.

При этом производство легковых машин в декабре 2016 г. выросло на 11,3% по сравнению с тем же месяцем 2015 г., но снизилось на 12,9% по сравнению с ноябрем 2016 г. Производство грузовых автомобилей в декабре сократилось на 4,9% по сравнению с декабрем 2015 г. и на 3,8% по сравнению с ноябрем 2016 г. Выпуск автобусов в декабре подскочил на 33% к декабрю 2015 г. и вырос на 2,5% к ноябрю 2016 г. Абсолютных цифр Росстат не приводит.

Основными производителями легковых машин в РФ являются ОАО "АвтоВАЗ" , группа Sollers, ЗАО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), грузовых - ОАО "КАМАЗ" и группа "ГАЗ" .

Теги: Росстат
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