Банк "Восточный" завершил присоединение Юниаструм банка

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Банк "Восточный экспресс" завершил процесс присоединения Юниаструм банка, говорится в сообщении кредитной организации.

В Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о реорганизации "Восточного" и о прекращении деятельности Юниаструм банка. Все права, обязанности и имущество Юниаструм банка перешли к "Восточному". Сеть отделений присоединяемого банка продолжит работать под брендом "Восточного".

Главой объединенного банка останется председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев.

Активы объединенного банка увеличились на 40%, клиентская база - до 40 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСБ). Портфель кредитов и гарантий субъектам МСБ составляет 60 млрд рублей, отмечается в сообщении банка.

"Уже в 2017 году в результате объединения банк планирует сократить суммарные расходы двух банков на 2 млрд рублей и продолжит быть прибыльным в 2017 году согласно международным стандартам финансовой отчетности", - подчеркивает банк.

Клиенты Юниаструм банка подключены к системам объединенного банка.

"Возникающие вопросы относительно обслуживания в банке решаются в рабочем режиме. Система банковских электронных срочных платежей (БЭСП) банка "Восточный" работает в полном объеме, клиенты Юниаструм банка могут осуществлять все платежи через систему БЭСП банка "Восточный", - говорится в сообщении.

Акционеры "Восточного" и участники Юниаструма в начале ноября 2016 года одобрили объединение двух кредитных организаций. Предполагается, что собственники Юниаструма получат около 40% в объединенном банке.

Совокупный кредитный портфель банка "Восточный" до вычета резервов по МСФО за 9 месяцев 2016 года снизился на 26,2% - до 87 млрд рублей, следует из отчетности банка. Большую часть портфеля с долей 95,5% составляют розничные кредиты (их объем до резервов - 83,1 млрд рублей). Кредитный портфель Юниаструм банка по МСФО до вычета резервов за 9 месяцев 2016 года увеличился на 10% - до 53,6 млрд рублей. Основная часть портфеля (78,2%) приходится на кредиты малому и среднему бизнесу (50,1% от совокупного портфеля) и корпоративным клиентам.

"Восточный" за 9 месяцев 2016 года получил 2,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 6,9 млрд рублей чистого убытка годом ранее, Юниаструм банк - 0,99 млрд рублей чистой прибыли против 3,9 млрд рублей чистого убытка.

По РСБУ чистый убыток банка "Восточный" за январь-сентябрь 2016 года составил 3,4 млрд рублей (сокращение в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Юниаструм банк за 9 месяцев текущего года получил 0,8 млрд рублей чистой прибыли против 4,5 млрд рублей чистого убытка годом ранее.

Основной акционер Юниаструм банка Артем Аветисян ранее предлагал создать на базе четырех кредитных организаций - государственного МСП банка и частных Юниаструм банка, "Восточного экспресс банка" и Кредит Европа банка - опорную кредитную организацию для малого и среднего предпринимательства. Пока эта идея не нашла поддержки властей, ряд участников банковского рынка сомневаются в возможности такого объединения.

Банк "Восточный экспресс" по итогам трех кварталов 2016 года с активами в 151,2 млрд рублей занимал 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Юниаструм банк с активами в 98,0 млрд рублей - 61-е место в этом рэнкинге.