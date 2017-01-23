Главные новости
Экономика"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целяхЭкономикаГолодец назвала средний размер пенсии в 2017 годуВ РоссииСудья КС РФ назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"
Экономика

Банк "Восточный" завершил присоединение Юниаструм банка

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Банк "Восточный экспресс" завершил процесс присоединения Юниаструм банка, говорится в сообщении кредитной организации.

В Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о реорганизации "Восточного" и о прекращении деятельности Юниаструм банка. Все права, обязанности и имущество Юниаструм банка перешли к "Восточному". Сеть отделений присоединяемого банка продолжит работать под брендом "Восточного".

Главой объединенного банка останется председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев.

Активы объединенного банка увеличились на 40%, клиентская база - до 40 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСБ). Портфель кредитов и гарантий субъектам МСБ составляет 60 млрд рублей, отмечается в сообщении банка.

"Уже в 2017 году в результате объединения банк планирует сократить суммарные расходы двух банков на 2 млрд рублей и продолжит быть прибыльным в 2017 году согласно международным стандартам финансовой отчетности", - подчеркивает банк.

Клиенты Юниаструм банка подключены к системам объединенного банка.

"Возникающие вопросы относительно обслуживания в банке решаются в рабочем режиме. Система банковских электронных срочных платежей (БЭСП) банка "Восточный" работает в полном объеме, клиенты Юниаструм банка могут осуществлять все платежи через систему БЭСП банка "Восточный", - говорится в сообщении.

Акционеры "Восточного" и участники Юниаструма в начале ноября 2016 года одобрили объединение двух кредитных организаций. Предполагается, что собственники Юниаструма получат около 40% в объединенном банке.

Совокупный кредитный портфель банка "Восточный" до вычета резервов по МСФО за 9 месяцев 2016 года снизился на 26,2% - до 87 млрд рублей, следует из отчетности банка. Большую часть портфеля с долей 95,5% составляют розничные кредиты (их объем до резервов - 83,1 млрд рублей). Кредитный портфель Юниаструм банка по МСФО до вычета резервов за 9 месяцев 2016 года увеличился на 10% - до 53,6 млрд рублей. Основная часть портфеля (78,2%) приходится на кредиты малому и среднему бизнесу (50,1% от совокупного портфеля) и корпоративным клиентам.

"Восточный" за 9 месяцев 2016 года получил 2,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО против 6,9 млрд рублей чистого убытка годом ранее, Юниаструм банк - 0,99 млрд рублей чистой прибыли против 3,9 млрд рублей чистого убытка.

По РСБУ чистый убыток банка "Восточный" за январь-сентябрь 2016 года составил 3,4 млрд рублей (сокращение в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года). Юниаструм банк за 9 месяцев текущего года получил 0,8 млрд рублей чистой прибыли против 4,5 млрд рублей чистого убытка годом ранее.

Основной акционер Юниаструм банка Артем Аветисян ранее предлагал создать на базе четырех кредитных организаций - государственного МСП банка и частных Юниаструм банка, "Восточного экспресс банка" и Кредит Европа банка - опорную кредитную организацию для малого и среднего предпринимательства. Пока эта идея не нашла поддержки властей, ряд участников банковского рынка сомневаются в возможности такого объединения.

Банк "Восточный экспресс" по итогам трех кварталов 2016 года с активами в 151,2 млрд рублей занимал 47-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Юниаструм банк с активами в 98,0 млрд рублей - 61-е место в этом рэнкинге.

Теги: Восточный экспресс, Юниаструм банк
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
"Газпром" решил продать долю в германской сети газопроводов Gascade"Газпром" решил продать долю в германской сети газопроводов Gascade
Сделка должна пройти в этом годуПодробнее
Сечин попросил Путина встретиться с покупателями пакета акций "Роснефти"Сечин попросил Путина встретиться с покупателями пакета акций "Роснефти"
Руководство нефтяной компании в ближайшее время организует встречу с представителями с Glencore, QIA и IntesaПодробнее
Голодец назвала средний размер пенсии в 2017 годуГолодец назвала средний размер пенсии в 2017 году
Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%, пообещала вице-премьерПодробнее
Запасы газа в хранилищах Европы упали до минимального уровня за последние годыЗапасы газа в хранилищах Европы упали до минимального уровня за последние годы
В процентном значении нынешний уровень - самый низкий на текущее десятилетиеПодробнее
Операторам захотели разрешить продавать sim-карты через интернетОператорам захотели разрешить продавать sim-карты через интернет
При этом они должны будут до 2018 года подтвердить достоверность сведений об абонентах, проверив их по базам Пенсионного фонда и фонда ОМСПодробнее
Россия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренностиРоссия в январе сократит нефтедобычу в два раза больше договоренности
По словам Александра Новака, пока рано говорить о возможном продлении соглашения по сокращению добычиПодробнее
Минфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличнымиМинфин РФ вновь призвал сократить объемы расчета наличными
Антон Силуанов привел пример Индии, которая ограничила расчет наличными, и увидел в этом возможность собирать больше налоговПодробнее
Допдоходы от более высокой цены на нефть в 2017 году зачислят в бюджетДопдоходы от более высокой цены на нефть в 2017 году зачислят в бюджет
По оценке Минфина РФ, с учетом заложенных в бюджет $40 за баррель, при цене нефти в $50 за баррель эти дополнительные доходы составят около 1 трлн рублейПодробнее
Евгений Гинер купил 49% структуры "Ростеха"Евгений Гинер купил 49% структуры "Ростеха"
Президент футбольного ЦСКА приобрел акции "Технопромэкспорта", который построит ТЭС в ИранеПодробнее
Песков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в ЛипецкеПесков прокомментировал закрытие фабрики Roshen в Липецке
По его словам, предприятие могло бы работать и дальшеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Инаугурация Дональда Трампа10 фото
20 января
Инаугурация Дональда Трампа
Фотохроника 20 января6 фото
20 января
Фотохроника 20 января
Лучшие фото недели10 фото
20 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целяхЭкономикаГолодец назвала средний размер пенсии в 2017 годуВ РоссииСудья КС РФ назвал недопустимым запрос Минюста по "делу ЮКОСа"ЭкономикаСечин попросил Путина встретиться с покупателями пакета акций "Роснефти"
"Яндекс.Деньги" ограничит сбор средств в политических целях
Поломка шасси обнаружена у севшего в Новосибирске для дозаправки "Боинга"
Португальские ВМС прекратили слежение за российской авианосной группой в Атлантике
Промпроизводство в РФ в декабре подскочило на 3,2%
Убившая девочку няня из Узбекистана направлена лечиться принудительно
Шипулин стал самым популярным спортсменом в российских СМИ за неделю
Петербург подал иск о выселении Европейского университета из особняка в центре города
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи