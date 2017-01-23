Нефть Brent подешевела до $54,9 за баррель

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет в понедельник на данных о росте числа буровых установок в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 МСК опустилась на $0,58 (1,05%) - до $54,91 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижается на $0,77 (1,45%) - до $52,45 за баррель. Нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации на 29 единиц, максимальными темпами за четыре года, по данным Baker Hughes.

Общее число буровых достигло 551 - максимума с ноября 2015 года. Между тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что страны, участвующие в соглашении о снижении добычи нефти, уже уменьшили производство этого сырья примерно на 1,5 млн баррелей в сутки при целевом показателе в 1,8 млн б/с.

В частности, Ирак, добывающий около 4,35 млн б/с, снизил нефтедобычу на 180 тыс. б/с и намерен отказаться еще от 30 тыс. б/с до конца месяца, сказал министр нефти страны Джабар Али аль-Ляиби.

Ливия, являющаяся членом ОПЕК, но не участвующая в соглашении, наоборот, наращивает добычу и добывает примерно 700 тыс. б/с.