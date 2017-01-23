Рубль укрепился к доллару и евро благодаря спросу на ликвидность

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного снижаются на торгах "Московской биржи" вечером в понедельник, несмотря на снижение мировых цен на нефть; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в начинающийся налоговый период.

Курс доллара США составил 59,415 рубля в 19:00 МСК, что на 34 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,875 рубля, снизившись на 4,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 20,6 копейки, до 61,422 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро 23 января связано, прежде всего, со спросом участников рынка на рублевую ликвидность в начинающийся налоговый период. При этом наметившееся в понедельник днем снижение мировых цен на нефть оказывает лишь сдерживающее влияние, но никак не определяющее для динамики рубля.

Нефть дешевеет в понедельник на данных о росте числа буровых установок в США. По данным Baker Hughes, нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации на 29 единиц, максимальными темпами за четыре года. Общее число буровых достигло 551 штуку - максимума с ноября 2015 года. На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК опустилась на 0,4% - до $55,27 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижается на 0,8% - до $52,8 за баррель.