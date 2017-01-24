Нефть Brent подорожала до $55,5 за баррель после снижения накануне

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник увеличиваются после снижения днем ранее, трейдеры продолжают оценивать прогнозы относительно глобального производства топлива, сообщает Dow Jones.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:59 по московскому времени подорожали на $0,28 (0,51%) - до $55,51 за баррель. На торгах днем ранее их цена опустилась на $0,26 (0,47%), завершив день на уровне $55,23 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:04 по Москве увеличились на $0,23 (0,44%) - до $52,98 за баррель. По итогам предыдущей сессии они потеряли в цене $0,47 (0,88%) и закончили торги на уровне $52,75 за баррель.

Нефть торгуется в узком диапазоне в районе $50 за баррель последние несколько месяцев, поскольку участники рынка ждут свежих данных о прогрессе в ограничении добычи нефти ведущими странами-производителями, включая ОПЕК. Так, представители нефтяного министерства Ирака заявили о том, что страна планирует в полном объеме выполнять обязательства по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК.

Между тем добыча нефти в США показывает признаки повышения после достигнутого в ноябре соглашения о снижении производства между членами картеля и не входящими в него государствами. На прошлой неделе количество буровых установок в США выросло на 29 и достигло 551, что является самым существенным приростом почти за четыре года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Как отмечают аналитики SEB, "ОПЕК снижает добычу при цене в $50 за баррель, а компании США увеличивают производство сланцевой нефти при $60 за баррель".

Еще одним фактором, оказывающим влияние на мировой рынок, является Китай. Хотя производство нефти там падает, экспорт нефтепродуктов находится на рекордном уровне, более чем вдвое увеличившись в 2016 году - до 15,4 млн тонн.