"Связной" возобновит продажи устройств Samsung до конца января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "Связной" возобновляет сотрудничество с Samsung и начинает продажи устройств вендора, говорится в сообщении компании. Продажи в интернет-магазине и в розничной сети компании стартуют до конца января 2017 года. По прогнозам ритейлера, за счет появления устройств Samsung выручка сети дополнительно вырастет минимум на 10% в сегменте смартфонов и планшетных компьютеров, также это позволит увеличить долю на рынке персональной электроники и в его отдельных сегментах по итогам 2017 года.

Как сообщалось в декабре прошлого года, "Связной" и Samsung ведут переговоры о возобновлении продаж устройств. "На данный момент "Связной" обсуждает возможности возобновления сотрудничества с Samsung. Детали переговоров мы не раскрываем. О сроках и условиях возобновления сотрудничества ритейлер сообщит дополнительно", - заявлял "Интерфаксу" представитель "Связного". Тогда представитель Samsung подтвердила факт переговоров, уточнив, что в случае их успешного завершения сотрудничество может начаться с 2017 года.

"Связной" приостановил закупки Samsung в июле 2015 года, одновременно с "Евросетью" и розничными сетями мобильных операторов "Вымпелком" и "Мегафон" . Тогда ритейлеры объяснили этот шаг ростом доли бракованных устройств в поставках. "Вымпелком" возобновил продажи Samsung в собственной рознице в августе прошлого года. В декабре было заключено мировое соглашение между "Евросетью" и Samsung в деле о взыскании 1,22 млрд рублей пеней за просрочки при оплате поставляемой в 2012-2015 годах продукции вендора. По словам источника "Интерфакса", одним из условий мировой является возобновление продаж Samsung в "Евросети".

Источники "Интерфакса" ранее сообщали, что реальная причина демарша ритейлеров - не брак, а ценовая война на рынке, развязанная МТС путем снижения стоимости гаджетов в своей рознице в среднем на 30%. Летом 2015 года, после отказа "Связного" и "Евросети" и мобильных операторов от продаж устройства Samsung, МТС стала фактически единственной мобильной розницей, где была возможна реализация товаров вендора.

Samsung в настоящее время является лидером российского рынка смартфонов по продажам в физическом выражении. По данным источника "Интерфакса" на рынке мобильной розницы, по итогам девяти месяцев 2016 года Samsung занимал 22% рынка в штуках, Apple - 11%, Lenovo и Fly - по 8%, ZTE и Alcatel - по 7,5%. В рублях Apple занимала 32% рынка, Samsung - 26%, Sony и Lenovo - по 6%, ZTE и LG - по 4%.