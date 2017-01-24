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Экономика

Рынок акций РФ открылся ростом РТС и ММВБ на 0,1-0,3%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за нефтью, индексы РТС и ММВБ за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2152,04 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1139,2 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1%.

Доллар просел до 59,31 рубля (-0,21 рубля). В лидерах роста выступили акции "РусАла" (+4,7%), Сбербанка (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Россетей" (+0,4%), "Роснефти" (+0,6%). Индексы в США начали неделю со снижения на фоне заявлений нового президента США Дональда Трампа и квартальных отчетов.

Эксперты отмечают, что Трамп во время церемонии вступления на пост президента США в прошлую пятницу гораздо больше слов посвятил протекционистской политике, чем планам по развитию экономики, включая понижение налогов и увеличение расходов на инфраструктуру. Также многие указывают на то, что ралли фондовых рынков после президентских выборов может сойти на нет, если Д.Трамп в ближайшее время не конкретизирует свои планы относительно внутренней политики.

В ходе первой встречи в Белом доме с лидерами крупнейших компаний США в понедельник Трамп предупредил представителей бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для американских компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США. При этом он пообещал, что компании, которые захотят создать производственные мощности в США, получат более мягкое отношение его администрации в плане регулирования.

В Азии во вторник индексы демонстрируют смешанную динамику (просела Япония, подрос Китай), поскольку инвесторы встревожены заявлениями Д.Трампа. В частности, 23 января Д.Трамп подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) - зоне свободной торговли в АТР, в которую должны были войти еще 11 государств.

Как ожидается, в ближайшее время Трамп официально уведомит Канаду и Мексику о желании пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), подписанного президентом США Биллом Клинтоном и вступившего в силу в 1994 году. Нефть утром во вторник дорожает после снижения накануне, трейдеры продолжают оценивать прогнозы относительно глобального производства топлива.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК во вторник составила $55,56 за баррель (+0,6%), мартовская цена WTI - $53,03 за баррель (+0,5%). Нефть торгуется в узком диапазоне в районе $50 за баррель последние несколько месяцев, поскольку участники рынка ждут свежих данных о прогрессе в ограничении добычи нефти ведущими странами-производителями, включая ОПЕК. Так, представители нефтяного министерства Ирака заявили о том, что страна планирует в полном объеме выполнять обязательства по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК.

Еще одним фактором, оказывающим влияние на мировой рынок, является Китай. Хотя производство нефти там падает, экспорт нефтепродуктов находится на рекордном уровне, более чем вдвое увеличившись в 2016 году - до 15,4 млн тонн.

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