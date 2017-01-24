Медведев утвердил распределение регионам 8,3 млрд рублей на сельские дороги

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, распределяющее бюджетам 54 регионов 8,335 млрд руб. федеральных субсидий обязательств регионов по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. Субсидии предоставляются в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года", которая входит в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Проект распоряжения был внесен Минтрансом.

"Принятое решение будет способствовать увеличению протяжённости сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений", - говорится в пояснении на сайте правительства.

В свою очередь, как говорится в сообщении Росавтодора, благодаря федеральным субсидиям и иным межбюджетным трансфертам в 2017 году в регионах будет дополнительно построено и реконструировано более 1 тыс. км новых дорог. "На эти цели Росавтодором выделено 87,7 млрд рублей, которые будут распределены по региональным дорожным фондам до 1 апреля текущего года. Таким образом, региональные дорожники смогут заблаговременно провести конкурсные процедуры и приступить к работам на объектах сразу же при наступлении благоприятных климатических условий", - отмечают в ведомстве.

Данное финансирование из госбюджета направлено на экономическое и социальное развитие Дальнего Востока, устойчивое развитие сельских территорий, а также совершенствование дорожной инфраструктуры в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

В частности, по итогам года за счет средств федеральной поддержки планируется построить 720 км автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности. Также софинансирование из госбюджета позволит завершить строительство крупных и особо важных для социально-экономического развития России объектов общей протяженностью 57 километров, снять транспортную напряженность и увеличить пропускную способность 28 километров на территории Московского транспортного узла.

В Росавтодоре также отмечают, что за счет межбюджетных трансфертов в 2017 году начнется федеральное софинансирование приоритетного государственного проекта "Безопасные и качественные дороги". В проекте участвуют 37 агломераций в 34 регионах. В дальнейшем оценка реализации будет проводиться по двум основным целевым показателям: снижение числа мест концентрации ДТП на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 г.) в 2018 году - на 50%, в 2025 году - на 85%. Кроме того, целью является увеличение доли протяженности отремонтированных и соответствующих стандартам качества дорог в 2018 году - не менее 50% и в 2025 году - 85%.