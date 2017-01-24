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Экономика

Аэропорт Дубая в 2016 году стал лидером по числу международных пассажиров

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Дубая (ОАЭ) в 2016 году сохранил за собой звание самого загруженного аэропорта мира по числу перевезенных за рубеж пассажиров по итогам третьего года подряд, второе место продолжает занимать лондонский Хитроу. Как сообщается в пресс-релизе компании-оператора Dubai Airports, за прошлый год через аэропорт Дубая прошло рекордные 83,654 млн международных пассажиров против 78,015 млн годом ранее, рост составил 7,2%. В том числе в декабре их число выросло на 9,3% и превысило 7,706 млн.

Количество рейсов в дубайской гавани в 2016 году составило 418,22 тыс. против 406,705 тыс. годом ранее (рост на 14,1%). Самый большой поток пассажиров среди стран приходится на Индию (свыше 11,44 млн человек, увеличение на 10,1%). Далее в рейтинге государств следуют Саудовская Аравия (6,086 млн человек, повышение на 11,3%) и Великобритания (6,061 млн человек, рост на 6,7%).

Среди городов лидерами являются Лондон (3,752 млн человек), Доха (почти 3 млн человек) и Мумбай (2,357 млн человек), отмечается в сообщении. Наиболее значительный процентный рост путешественников был зафиксирован на маршрутах в/из Восточной Европы (на 17,5%) и Азии (на 11,4%). В прошлом году в международный аэропорт Дубая стали летать такие авиакомпании, как "Россия" (входит в группу "Аэрофлот" ) и Nepal Airlines, а число точек перелетов увеличилось на 11.

Dubai Airports владеет и управляет обеими дубайскими воздушными гаванями - международным аэропортом Дубая (Dubai International) и международным аэропортом Аль-Мактум (Dubai World Central, DWC).

Ранее лондонский аэропорт Хитроу сообщал, что его пассажиропоток в 2016 году также достиг рекорда в 75,676 млн человек, что на 1% превысило показатель предыдущего года. Количество рейсов увеличилось на 0,2% - до 473,231 тыс.

Теги: ОАЭ
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