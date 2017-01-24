Муса Тарик из Apple будет отвечать за развитие бренда Ford

Москва. 24 января. INTERFAX.RU -Американский автопроизводитель Ford Motor объявил о назначении Мусы Тарика, директора Apple по маркетингу и коммуникациям в розничном сегменте, вице-президентом компании и ответственным за развитие бренда Ford. Как сообщается в пресс-релизе компании, Тарик приступит к выполнению обязанностей, в числе которых - организация глобальных маркетинговых компаний, 30 января.

"По мере роста бизнеса мы уделяем больше внимания и вкладываем больше средств в развитие нашего уникального бренда, который знают и любят и которому доверяют во всем мире", - заявил CEO и президент Ford Марк Филдс.

До прихода в Apple в 2014 году Тарик отвечал за соцсети и развивал онлайн-сообщество Nike, а до этого возглавлял отдел цифрового маркетинга в Burberry, где организовал первую для элитного бренда онлайн-трансляцию показа новой коллекции. Ему 35 лет, он закончил Лондонскую школу экономики и политических наук.