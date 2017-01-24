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Экономика

Президент "Дикси" и два топ-менеджера покинули компанию

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент группы "Дикси" Педро да Сильва покинул компанию с 24 января, вместе с ним из компании ушли операционный директор Жулио Маркес Дуарте и коммерческий директор Хуан Жиральт Сильва, говорится в сообщении "Дикси".

Совет директоров "Дикси" исключил трех топ-менеджеров из состава правления, говорится в материалах ритейлера. На прошлой неделе Педро да Сильва не был переизбран в совет директоров "Дикси".

Ранее три источника "Интерфакса" говорили о том, что он покинет свой пост. По их словам, он был отстранен от руководства компанией еще в декабре.

Да Сильва был назначен на пост президента группы "Дикси" в марте 2016 года, до этого, в 2011-2015 годах, занимал должность главного операционного директора португальской Jeronimo Martins Group, а ранее был управляющим директором сети дискаунтеров Biedronka в Польше.

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В конце прошлого - начале этого года да Сильва в два этапа сократил свою долю в компании до нуля. Он стал ее акционером в марте, получив 1,45% акций. Летом он говорил, что готов увеличивать свой пакет, но в конце декабря сократил его до 0,15%, а в январе перестал быть акционером ритейлера.

Жулио Маркес Дуарте и Хуан Жиральт Сильва пришли в "Дикси" вслед за да Сильвой в марте прошлого года.

Состав правления сократился с восьми до пяти человек, следует из сообщения "Дикси". В правлении остались гендиректор ПАО "Дикси Групп", вице-президент группы по экономике и финансам Сергей Беляков, директор юридического департамента и комплаенс-контроля Артем Афанасьев, глава департамента защиты активов Василий Булатов, директор дивизиона "Виктория" Олег Жуников и директор дивизиона "Мегамарт" Александр Комиссаров.

В декабре 2016 года "Дикси" впервые сократила выручку - на 0,6%. В IV квартале выручка "Дикси" выросла на 4,2%, до 78 млрд рублей, по итогам года - на 14,3%, до 311,2 млрд рублей. Аналитики объясняли ухудшение показателей ритейлера слабым потребительским спросом в высокий сезон, в декабре, замедлением инфляции, а также проблемами в самой компании.

Придя в "Дикси", да Сильва начал изменения в сети магазинов "у дома" - основном формате ритейлера. В частности, компания начала оптимизировать ассортимент, выводя некоторые позиции и расширяя сезонное предложение. Оптимизация ассортимента была одной из причин сокращения маржи компании, говорилось в ее пресс-релизе, посвященном итогам III квартала. В июле-сентябре рентабельность EBITDA "Дикси" упала до 1,5% с 3,9% в III квартале предыдущего года, оказавшись на исторически минимальном уровне.

Сеть магазинов "у дома" в декабре продемонстрировала худшую динамику продаж по сравнению с другими форматами ритейлера: выручка магазинов, работающих под вывеской "Дикси", упала на 2,4%.

Теги: Дикси, Педро да Сильва
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