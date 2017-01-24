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Экономика

Импортер "АвтоВАЗа" опроверг прекращение поставок Lada на Украину

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Информация о прекращении в текущем году российским АО "АвтоВАЗ" поставок на Украину автомобилей Lada, распространенная некоторыми украинскими СМИ, не соответствует действительности, сообщает официальный импортер этих авто АО "УкрАВТОВАЗ".

В сообщении отмечается, что в 2016 году действительно был сокращен модельный ряд автомобилей Lada, представленных на Украине, по целому ряду объективных причин. Основными из них стали сертификация продукции по новым стандартам ЕЭК ООН, вступившим в силу с 1 января 2016 года (введение Евро-5 - ИФ), а также отмена режима свободной торговли с РФ и введение дополнительных антисубсидиционных спецпошлин.

"Результатом стала временная приостановка поставок некоторых семейств Lada", - отмечает пресс-служба.

По ее данным, в настоящее время бренд Lada представлен на Украине внедорожником Lada 4х4 и универсалом Lada Largus.

Согласно данным информационно-аналитической группы Auto-Сonsulting, в 2016 году на Украине продано 1,516 тыс. автомобилей Lada , что на 49,2% больше, чем годом ранее, а доля на рынке новых легковых авто выросла с 2,18% до 2,35%.

"УкрАВТОВАЗ" также поделился планами на 2017 год, в частности, сообщив, что в ближайшее время импортер завершит омологацию продукции "АвтоВАЗа" на Украине и возобновит поставки популярных моделей Lada Granta и Lada Kalina, начиная со второго квартала.

АО "УкрАВТОВАЗ" - эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Lada и оригинальных запасных частей Lada, работающий на рынке Украины с 1995 года. Согласно сообщению, компания не является ни дочерней компанией ОАО "АвтоВАЗ", ни других российских бизнес-структур.

Теги: АвтоВАЗ
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