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Экономика

Президент "Росгосстраха" покинул компанию

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент "Росгосстраха" Данил Хачатуров объявил топ-менеджерам ПАО о том, что покидает компанию, с понедельника его обязанности будет исполнять представитель холдинга "Открытие", сообщил "Интерфаксу" информированный источник на страховом рынке.

По его словам, "смена руководства станет частью антикризисного плана по финансовой стабилизации компании "Росгосстрах", по банковским каналам с использованием возможности "Росгострах Банка" страховщику стали поступать финансовые средства поддержки. Их объем составил около 20 млрд рублей".

Собеседник агентства напомнил, что некоторое время назад появилась информация о сделке группы "Росгосстрах" с холдингом "Открытие". При этом сообщалось, что группа приобретает страховую компанию "Росгосстрах", Пенсионный фонд группы "Росгосстрах" и "Росгосстрах Банк" в обмен на миноритарную долю Хачатурова в холдинге "Открытие" (официального объявления о сделке пока не было - ИФ).

"В периметр сделки не вошли две компании группы "Росгосстраха" - "РГС-Медицина" и "РГС-Жизнь". Таким образом, Д.Хачатуров по-прежнему руководит этими компаниями", - сказал источник агентству.

Он напомнил, что первоначально команда "Росгосстраха" не должна была отстраняться от руководства страховым бизнесом, однако, видимо, в ходе переговоров ситуация изменилась, в "Росгосстрахе" будет проводиться оценка активов, предполагается изменение управления инвестиционным блоком.

"Пока о дальнейшей стратегии развития "Росгосстраха" или изменении структуры его бизнеса речи не ведется. Предполагается, что блок ОСАГО сохранится как социально значимый вид бизнеса", - продолжил собеседник агентства.

Президент группы компании "Росгосстраха" Хачатуров с 2002 года пришел в "Росгосстрах" как исполнительный директор, ему принадлежит почти 100% участия в группе. До прихода в "Росгосстрах" он исполнял обязанности старшего вице-президента "БИН-Банка" и затем - первого вице-президента компании "Славнефть".

Финансовый холдинг "Открытие" - крупнейшая частная финансовая группа в РФ с активами 3,7 трлн рублей. Чистая прибыль холдинга за шесть месяцев 2016 года составила почти 7 млрд рублей. Холдинг был сформирован за счет присоединения десяти различных банков разного размера, в том числе "НОМОС-Банка", "Ханты-Мансийского банка" и банка "Петрокоммерц".

В капитале холдинга 28,61% принадлежит Вадиму Беляеву, группе ИФД "Капиталъ" - 19,9%, ВТБ - 9,99%, акционерам группы ИСТ - 9,82%, Рубену Аганбегяну - 7,96%, Александру Мамуту - 6,67%.

Теги: Росгосстрах
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