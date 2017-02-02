Орбан получил от России гарантии надежных поставок энергоресурсов в Венгрию

Венгерский премьер усомнился в стабильности транзита через Украину и выразил заинтересованность в участии в "Северном потоке 2"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что президент России Владимир Путин дал гарантии надежных поставок энергоресурсов в его страну.

"Нам важно, чтобы российское сырье в любом случае попало на территорию Венгрии. Господин президент (Владимир Путин - "Интерфакс") это гарантировал", - заявил Орбан на пресс-конференции после переговоров с президентом РФ.

При этом венгерский премьер констатировал, что не уверен в стабильности поставок газа на Украину и Будапешт готов рассмотреть возможность получения газа из России через "Северный поток 2".

"Мы не можем ответить на вопрос, насколько стабильной является поставка газа через Украину? Если национальные экономические интересы потребуют, мы можем покупать газ и с севера", - сказал Орбан.

"Южный поток" был бы в наших интересах, но это вне нашей компетенции. "Турецкий поток" нас интересует, мы в нем с удовольствием примем участие, если будет такая возможность, мы ею воспользуемся. И газоснабжение с северного направления тоже в наших интересах, если из других источников мы не получим газ", - добавил венгерский премьер.

Путин со своей стороны заметил, что существует технологическая возможность для Венгрии покупать газ по "Северному потоку 2", а также через Турцию по "Турецкому потоку", есть и другие варианты поставок.

При этом российский лидер заметил: "Если это будет целесообразно, надежно, мы не исключаем продолжения транзита газа через Украину".