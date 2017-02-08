Сбербанк наймет консультанта для контроля над соблюдением санкционного режима

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк ищет юридического консультанта по вопросам, возникающим в связи с применением к участникам группы санкций США, Европейского союза и еще ряда стран, свидетельствует закупочная документация крупнейшего российского банка. В разъяснениях банка указано, что анализ санкционного регулирования необходим в отношении стран ЕС, США и стран Европы, которые не входят в ЕС, но присоединяются к санкциям на национальном уровне (например, Швейцария и Норвегия).

Анализ регулирования будет проводиться по запросу банка. Запросы могут быть связаны с ограничениями в проведении платежей, приобретением ценных бумаг, занятием иностранными гражданами руководящих должностей в дочерних компаниях банка и т.д.

"В целом запрос может быть связан с любой деятельностью группы банка, если есть подозрения, что такая деятельность может нести в себе риски нарушения санкционного регулирования", - говорится в материалах Сбербанка. Количество запросов будет, прежде всего, зависеть от того, будут ли вводиться новые санкционные акты (законопроекты) или санкционное регулирование не претерпит изменений. Если новое регулирование не будет введено, то количество запросов составит 2-3 в месяц.

Начальная (максимальная) цена договора, который будет действовать до 31 декабря 2017 года, составляет 14,75 млн рублей. Участник конкурса должен документально подтвердить наличие опыта консультирования зарубежных компаний и дочерних обществ российских компаний, расположенных за рубежом, по вопросам санкций ЕС и США. Сбербанк подпал под секторальные санкции США и ЕС наряду с другими компаниями и банками в 2014 году.