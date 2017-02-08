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Microsoft защитит клиентов облачного сервиса от "патентных троллей"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Microsoft Corp в среду расширила защиту пользователей облачного сервиса Azure от патентных исков и, как утверждают эксперты, первой на рынке пообещала клиентам защиту от "патентного троллинга", что, вероятно, позволит ей упрочить положение в сегменте облачных технологий.

Программа Microsoft Azure IP Advantage обеспечивает неограниченное покрытие судебных издержек и юридическую помощь для клиентов, которые разрабатывают облачные приложения на основе технологий с открытым исходным кодом, использованных в Azure, пишет The Wall Street Journal. К ним, например, относится Hadoop - инструмента для анализа больших массивов данных.

IP Advantage будет бесплатной для клиентов, которые тратят в Azure не менее $1 тыс. в месяц, а таких, как утверждает Microsoft, большинство.

Кроме того, клиенты Azure IP Advantage смогут безвозмездно воспользоваться преимуществами 10 тыс. патентов Microsoft для защиты в ходе судебных разбирательств. По словам президента и главного юриста Microsot Брэда Смита, компания предлагает клиентам "патентный зонтик". В общей сложности портфель Microsoft насчитывает около 65 тыс. патентов по всему миру.

Как считают аналитики, наиболее привлекательным это предложение может оказаться для новичков в облачных сервисах, в том числе компаний, которые пользуются ими для хранения данных или хостинга своих мобильных приложений.

По оценкам аналитической фирмы Gartner, к 2020 году мировые расходы на облачные вычисления достигнут $1 трлн. Как отмечает The Financial Times, волны судебных исков всегда следовали за техническим прогрессом, и облачная среда не станет исключением. Однако из-за структуры отрасли на этот раз ответчиками могут оказаться не только сами высокотехнологичные компании, но и их клиенты.

За последние пять лет число исков, связанных с правами интеллектуальной собственности и облачными вычислениями, возросло на 22%, свидетельствуют данные Boston Consulting Group.

Microsoft занимает второе место среди вендоров облачных сервисов и инфраструктуры в мире после Amazon.com Inc. В минувшем квартале доля сегмента Intelligent Cloud, к которому относится Azure, в выручке Microsoft увеличилась до 28%, сама выручка подразделения поднялась на 8% - до $6,9 млрд.

"Патентный троллинг" - специфический вид вымогательства, при котором вымогатель ("тролль") имеет зарегистрированные права интеллектуальной собственности, но при этом не использует их в собственном производстве, поскольку сам ничего не производит. При этом "патентный тролль" пытается вымогать деньги у реального производителя, изделия которого подходят по параметрам под его зарегистрированный объект.

Теги: Microsoft
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