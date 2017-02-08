Реальный эффективный курс рубля в январе вырос на 3,7%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в январе 2017 года вырос на 3,7% по отношению к декабрю 2016 года.

Такие предварительные оценки производных показателей динамики обменного курса опубликованы на сайте ЦБ РФ. Индекс реального эффективного курса рубля к доллару вырос в январе на 4,3%, к евро - на 3,2%.

По уточненным данным ЦБ, реальный эффективный курс рубля в 2016 году вырос на 20,4% (по опубликованной ранее предварительной оценке - на 20,7%) после роста в 2015 году на 0,9% и снижения в 2014 году на 27,2%.