Микрофинансовая организация в Омутнинске выдала заем под 2379% годовых

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства одним из офисов микрозаймов в городе Омутнинске Кировской области. Как сообщает прокуратура региона, в середине 2016 года местная жительница оформила в офисе микрофинансовой организации, название которой не указывается, денежный заем под 292% годовых на 20 дней.

"Через непродолжительное время между сторонами было заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата денежных средств и увеличения процентов по займу до 2379% годовых", - говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что сотрудники МФО тем самым нарушили федеральный закон "О потребительском кредите (займе)", согласно которому на момент заключения договора полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на треть.

В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес руководства фирмы, по результатам рассмотрения которого процентная ставка по кредиту была снижена, а лицо, допустившее эти нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности, отмечается в сообщении.