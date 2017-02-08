Владелец Booking.com приобрел сервисы Momondo и Cheapflights за $550 млн

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Priceline Group, которой принадлежат различные сервисы для путешествий, в частности Booking.com, заключила соглашение о покупке двух сервисов группы Momondo, сообщает Priceline.

Речь идет о сервисах Momondo и Cheapflights, которые являются площадками для поиска и бронирования авиабилетов, отелей и апартаментов, а также аренды автомобилей. Стоимость сделки составит $550 млн, она будет оплачена денежными средствами, отмечает компания. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2017 года с учетом одобрения регулирующих органов.

"Метапоисковики (формируют поисковую выдачу за счет агрегирования результатов поиска других поисковых систем - ИФ) являются привлекательными для потребителей и мы заинтересованы в том, чтобы расширить наше глобальное присутствие на этом рынке. Momondo и Cheapflights будут приятными дополнениями к нашему портфелю метапоисковиков", - заявил CEO Priceline Group Гленн Фогель, процитированный в сообщении.

Priceline Group объединяет сервисы для путешественников и оказывает соответствующие услуги более чем в 225 странах через свои площадки Booking.com, priceline.com, KAYAK, agoda.com, Rentalcars.com и OpenTable.