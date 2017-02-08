Carlsberg спрогнозировал падение рынка пива в России на 5% в 2017 году

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Датский пивоваренный концерн Carlsberg ждет падение российского рынка пива не менее чем на 5% в 2017 году после запрета ПЭТ-тары объемом более 1,5 литра. "Мы зависим от потребительской уверенности, и мы не видим, что этот индикатор меняется в настоящее время", - заявил президент и CEO Carlsberg Кеес т'Харт, которого цитирует агентство Bloomberg.

По итогам 2016 года падение российского рынка пива составило 1-2%, замедлившись по сравнению с 10% в 2015 году, оценила компания. Отгрузки Carlsberg в России в прошлом году выросли на 1% благодаря низкой базе сравнения 2015 года, благоприятным погодным условиях в III квартале и ростом доли рынка во втором полугодии, сообщила компания в среду.

Carlsberg - один из крупнейших пивоваренных концернов в мире. В портфеле его брендов более 500 торговых марок, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Балтика" и другие. В России концерн работает через ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Carlsberg занимает лидирующую позицию на российском рынке пива с долей 34,5% в объемном выражении (снижение на 0,3 процентного пункта по сравнению с 2015 годом).

В 2015 году Carlsberg объявил о переоценке стоимости российских активов из-за продолжающегося падения рынка пива в РФ. Отгрузки датского концерна на российском рынке в 2015 году снизились на 17%. С 1 января 2017 года в России запрещены производство и продажи пива в пластиковой таре объемом более 1,5 литра. По словам главы Carlsberg, пивоваренная отрасль находится в диалоге с российскими властями о регулировании рынка. "Дискуссия идет хорошо, на очень высоком уровне. На данный момент мы настроены немного более оптимистично, но все может измениться за минуту", - отметил он.