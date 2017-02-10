Курс доллара к рублю обновил минимум с июля 2015 года

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу днем обновил минимум с июля 2015 года, опустившись до отметки 58,525 рубля на фоне продолжающегося повышения цен на нефть.

Курс доллара США по данным на 15:38 МСК составил 58,525 рубля, что на 42,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро в этот момент составил 62,3 срубля, опустившись на 55 копеек.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля к доллару и евро в первой половине дня пятницы связано с продолжающимся ростом нефтяных котировок. Нефть ускорила темпы роста в пятницу после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило о рекордном уровне соблюдения договоренностей ОПЕК об ограничении добычи - 90%. МЭА повысило оценки мирового спроса на нефть в 2016-2017 годах, но отметило, что страны, не входящие в ОПЕК, увеличат добычу на 400 тыс. б/с в 2017 году после сокращения на 800 тыс. б/с в прошлом году.