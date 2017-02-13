Цены на нефть ускорили падение

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок усилили снижение в ходе торгов в понедельник, несмотря на позитивные данные и прогнозы в ежемесячном докладе ОПЕК по нефтяному рынку. Инвесторы обеспокоены сигналами об увеличении объемов бурения и добычи нефти в США. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 мск подешевели на $0,9 (1,59%) - до $55,8 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник снизились на $0,78 (1,45%) - до $53,08 за баррель. Количество работающих нефтяных буровых установок в США за минувшую неделю выросло на 8 и достигло 591, сообщила в пятницу американская нефтесервисная компания Baker Hughes. Таким образом, показатель повышается четвертую неделю подряд.

По данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) США, за неделю, завершившуюся 7 февраля, сократили чистые длинные позиции по WTI на 5,4%, до 359 тыс. 387 фьючерсов и опционов. При этом короткие позиции подскочили на 26% - максимальными темпами за три месяца. Между тем ОПЕК увеличила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 35 тыс. баррелей в сутки благодаря более холодной погоде и высоким продажам автомобилей в европейских странах ОЭСР, а также улучшению оценки по спросу нефтехимических заводов в странах АТР, говорится в обзоре картеля.

Мировой спрос на нефть, как ожидается, вырастет на 1,19 млн б/с в 2017 году - до 95,81 млн б/с. Саудовская Аравия объявила о самом масштабном сокращении объемов добычи нефти за восемь лет. Однако аналитики сомневаются в том, что она в полном объеме продолжит соблюдать договоренности ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи, если остальные страны будут от них отклоняться. Вместе с тем рынок рассчитывает на снижение производства нефти в Ираке в марте до минимума за семь месяцев в связи с продолжающимися техническими работами на крупнейших месторождениях, которые на этот раз совпадут по времени с сезонным уменьшением поставок.