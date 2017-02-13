ВТБ 24 устранил проблемы в работе карт

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ 24, клиенты которого в понедельник испытывали трудности с обслуживанием карт, устранил проблемы в работе систем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВТБ.

Клиенты банка не могли расплатиться картами в магазинах и онлайн, а также снять деньги в банкоматах. Им приходили смс с сообщениями о том, что операция отклонена.

"Действительно, по техническим причинам у незначительного числа клиентов ВТБ 24 возникли трудности с обслуживанием карт. В ближайшее время проблема будет решена", - сообщили "Интерфаксу" в ВТБ в понедельник днем.

Позднее пресс-служба заявила, что работоспособность систем ВТБ 24 восстановлена и функционал карт доступен в полном объеме.