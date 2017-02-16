Продажи автомобилей в ЕС выросли в январе на 10,2%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных новых автомобилей в 27 странах Европейского союза (без учета Мальты, данные по которой отсутствуют) увеличилось в январе 2017 года на 10,2% по сравнению с тем же месяцем 2016 года, при этом рост зафиксирован во всех крупнейших рынках региона, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Продажи автомобилей в ЕС в январе составили 1,17 млн автомобилей. Столь высокий показатель аналитики связывают с тем, что в январе 2017 года было больше рабочих дней, чем в январе 2016-го. В странах ЕС (без Мальты), Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии в январе было продано 1,2 млн автомобилей, или на 10,1% больше, чем годом ранее.

Продажи машин в сентябре выросли во всех европейских странах, кроме Ирландии и Словакии (снижение на 1,8% и 1,2% соответственно). В Германии продажи выросли на 10,5%, до 241,4 тыс., в Италии - на 10,1%, до 171,56 тыс., во Франции - на 10,6%, до 153,05 тыс., в Испании - на 10,7%, до 84,52 тыс. Великобритания увеличила продажи на 2,9%, до 174,56 тыс. машин. В Латвии продажи автомобилей взлетели на 32,7%, в Нидерландах - на 27,1%, в Хорватии - на 23,6%.

Среди компаний лидером европейского авторынка остается группа Volkswagen: ее продажи в прошлом месяце увеличились на 10,3% - до 281,88 тыс. автомобилей. Ее доля рынка осталось неизменной - 24,1%. Количество регистраций автомобилей собственно бренда Volkswagen выросло на 10,8%, Audi - на 2,7%, Skoda - на 11,4%, Seat - на 25,9%, Porsche - на 7,1%.

Доля PSA Group на европейском рынке упала до 10,6% с 10,3% в январе 2016 года. Компания увеличила продажи на 6,8%, до 120 тыс. автомобилей, в том числе Peugeot - на 10,4%, Citroen - на 6,4%. Другой французский автопроизводитель, группа Renault, увеличила продажи в Европе в январе на 10,4%, доля компании на рынке региона осталось на уровне 9,1%.Продажи автомобилей бренда Renault подскочили на 10,6%, Dacia - на 9,5%, LADA - на 67,3% (до 281 шт.).

Продажи FCA Group на европейском рынке увеличились в прошлом месяце на 15%, Ford - на 9,9%, Opel - на 5,1%. Daimler повысила продажи на 14,6%, BMW - на 10,4%. Продажи машин производства Toyota в Европе выросли в январе на 11,9%, Nissan - на 4,6%, Suzuki - на 29,9%, Mitsubishi - на 0,8%. Две другие японские компании, Mazda и Honda, сократили продажи соответственно на 9% и 7%.

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia повысили продажи на 9,2% и 20,5% соответственно, китайско-шведская Volvo увеличила продажи на 10,2%, британо-индийская Jaguar Land Rover - снизила на 2,4% из-за падения числа проданных машин марки Land Rover на 16,2%.