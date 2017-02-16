Акционеры Time Warner одобрили слияние с AT&T стоимостью $85,4 млрд

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры американской Time Warner, владеющей одноименной киностудией и телеканалами TNT, HBO и CNN, одобрили предложение оператора связи AT&T об объединении компаний за $85,4 млрд. Как говорится в сообщении Time Warner, предложение поддержали держатели 99% голосующих акций из числа голосовавших. По словам гендиректора компании Джеффа Бьюкеса, участие в голосовании приняли держатели 78% акций в обращении.

Сделка Time Warner и AT&T - крупнейшая из объявленных в 2016 году. В отрасли ее встретили скептически, к тому же аналитики и инвесторы сомневались в том, что компаниям удастся получить необходимые разрешения регуляторов. В ходе президентской кампании Дональд Трамп заявлял, что заблокирует сделку, если попадет в Белый дом. Однако Time Warner по-прежнему ожидает завершения объединения до конца 2017 года.

За последние 12 месяцев капитализация Time Warner подскочила почти на 55% - до $74,4 млрд, AT&T - на 13%, до более чем $250 млрд. Фондовый индекс S&P 500 вырос за это время на 26%. Time Warner, основанная в 1990 году, владеет сверхуспешным каналом HBO, выпускающим сериалы "Игра престолов" и "Мир Дикого запада", киностудией Warner Bros., представившей в 2016 году картины "Бэтмен против Супермена" и "Отряд самоубийц", собравшие в мировом прокате свыше $1,6 млрд. У Time Warner был неудачный опыт объединения интернета и премиального контента, когда в 2000 году она объединилась с AOL, но затем компании вновь разошлись.

Ранее в 2016 году покупкой Time Warner интересовалась Apple, однако, как писала The Wall Street Journal, переговоры не продвинулись дальше предварительной фазы. AT&T ведет свою историю от созданной в 70-х годах 19-го века изобретателем телефона Александром Беллом компании Bell Telephone.