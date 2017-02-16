Экспорт золота из РФ в 2016 г снизился на 43%, до 22,4 т

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Экспорт золота из РФ в 2016 году снизился на 43% при стабильном уровне производства, до 22,4 тонны против 39,4 тонны годом ранее, свидетельствуют имеющиеся в распоряжении "Интерфакса" данные Пробирной палаты - учреждения при Минфине, осуществляющего госконтроль при вывозе из РФ драгметаллов и драгкамней.

Производство золота в стране в 2016 году незначительно увеличилось по сравнению с 2015 годом, когда оно составило 289,5 тонн (9,3 млн тройских унций). Итогов 2016 года Минфин еще не публиковал, но за 11 месяцев производство составляло 267,65 тонн (8,6 млн тройских унций, на уровне годичной давности), а годовой прогноз Союза золотопромышленников РФ - 295-297 тонн.

Таким образом, если в 2015 году на экспорт ушло около 14% всего произведенного в России золота, то в прошлом году доля экспорта упала до 7,6%.

Основным покупателем золота на внутреннем рынке традиционно является ЦБ. Между тем, хотя в 2016 году доля золота в составе международных резервов возросла на 14% (а по стоимости на 24%), но объем закупок золота принципиально не изменился. Наоборот, он даже снизился на 5% по сравнению с 2015 годом - до 199 тонн (6,4 млн тройских унций). Другой государственный покупатель, Гохран, закупки которого ограничены бюджетным лимитом на пополнение госфонда драгметаллов и драгкамней, в прошлом году золото практически не приобретал (а в 2015 году закупил не более 4 тонн).

Падение экспорта золота в 2016 году может объясняться как изменением конъюнктуры, так и ростом внутреннего спроса - в частности, со стороны ювелиров, сообщил журналистам заместитель руководителя Пробирной палаты Дмитрий Замышляев. "Вывоз аффинированного металла падает после пика в 2014 году, когда он достиг 140 тонн", - заметил он.

Вывоз серебра сократился еще значительнее - на 49,5%, до 498 тонн (16 млн тройских унций). Производство серебра в России за 11 месяцев прошлого года снизилось на 9%, до 1 млн тонн (32,1 млн тройских унций). Доля экспорта, таким образом, в прошлом году сократилась до 50% с 79% в 2015 году. Экспорт платиноидов, наоборот, вырос в прошлом году почти в 2 раза: палладия - почти до 80 тонн (2,57 млн тройских унций), платины - до 15 тонн (482 тыс. тройских унций).