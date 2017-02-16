"Победа" поднимет цены на авиабилеты из-за появления охраны

Защита сотрудников авиакомпании от агрессивных пассажиров может обойтись клиентам лоукостера в 2% от стоимости билета

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Бюджетная авиакомпания "Победа" предупредила о подорожании билетов на свои рейсы из-за необходимости нанять ради безопасности своих сотрудников частные охранные предприятия (ЧОП), сообщается на сайте лоукостера.

По его предварительной оценке, привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на 2%.

Авиакомпания поясняет, что решение об усилении охраны своих сотрудников в аэропортах и офисах связано с "недостаточно жесткими законодательными мерами, которые применяются к агрессивным пассажирам". "Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников", - отметили в "Победе".

Лоукостер напомнил, что на прошлой неделе в московском аэропорту "Внуково" опоздавший на рейс пассажир избил представителя авиакомпании "Победа", и это не единственный такой случай. "Недостаточно жесткие меры к дебоширам позволяют агрессивным пассажирам чувствовать безнаказанность за свои поступки", - считают в авиакомпании.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот" . Образована в сентябре 2014 году вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность "Добролета". Рейсы компании выполняются на 12 самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.