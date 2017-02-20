"Коммерсант" сообщил о возможной смене главы "Гражданских самолетов Сухого"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по гражданской авиации Владислав Масалов в ближайшее время может возглавить АО "Гражданские самолеты Сухого", сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на трех топ-менеджеров авиапрома и сотрудника аппарата правительства.

Как ожидается, Масалов займет место Камиля Гайнутдинова, возглавившего ГСС всего полгода назад. Последний, по данным "Коммерсанта", может быть понижен до вице-президента компании-производителя Sukhoi Superjet 100. Таким образом, Масалов будет совмещать посты президента ГСС, главы совета директоров "Иркута" (входит в ОАК) и вице-президента по гражданской авиации ОАК. Гайнутдинов в свою очередь станет вице-президентом ГСС и "Иркута".

По сведениям газеты, поводом для кадровых перемен стали разногласия Масалова и Гайнутдинова по поводу перспектив развития ГСС. "За шесть месяцев им так и не удалось сработаться, подобная связка дальше работать не могла, в связи с чем было принято решение о кадровых маневрах с уходом Камиля Гайнутдинова на более узкопрофильные вопросы, - говорит топ-менеджер одного из предприятий авиапрома. - За проекты ГСС будет отвечать лично Владислав Масалов".

Это не первая попытка назначить Масалова в ГСС: его переход, как писал "Коммерсант", обсуждался в рамках авиасалона МАКС в 2015 году. Однако в итоге менеджер стал вице-президентом ОАК, а президент ГСС Илья Тарасенко сохранил пост еще на год. Источник газеты в отрасли отметил, что Масалов оказался в роли "министра без портфеля", координирующего общие процессы в гражданском авиапроме, а "это едва ли могло удовлетворить его амбиции".