Рынок акций РФ открылся ростом ММВБ и снижением РТС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне подъема мировых площадок и новостей от Moody's о повышении прогноза рейтинга России. К 10:01 МСК индекс ММВБ составил 2135,27 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1151,63 пункта (-0,1%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 58,17 рубля (-0,25 рубля). Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service на прошлой неделе изменило прогноз суверенных рейтингов России на "стабильный" с "негативного".

Подросли акции ВТБ (+0,4%), "Газпром нефти" (+1,5%), "Газпрома" (+0,7%), "Мечела" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "Норникеля" (+0,5%), "Роснефти" (+0,7%), "РусГидро" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Татнефти" (+0,2%). Просели бумаги "РусАла" (-0,4%), "Мобильных телесистем" (-0,2%).

Рынок акций США в пятницу вырос и завершил неделю в "плюсе", индексы обновили исторические максимумы, причем для Dow Jones Industrial Average рекорд на закрытие сессии стал уже седьмым подряд. В четверг ралли зашло в тупик, поскольку на пресс-конференции президент США Дональд Трамп заявил, что обнародует предложения о налогово-бюджетных стимулах лишь в марте, после отмены реформы здравоохранения Obamacare.

В понедельник банки и финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием Дня президентов. В понедельник растет фондовая Азия во главе с Китаем (+1,3%) вслед за рекордным завершением прошлой недели на Уолл-стрит. Япония в январе увеличила экспорт меньше прогнозов (на 1,3%) и зафиксировала дефицит торгового баланса выше ожиданий - 1,09 трлн иен. Вместе с тем на фоне восстановления цен на нефть импорт вернулся к росту после 24 месяцев сокращения и подскочил на 8,5% в годовом выражении, до 6,51 трлн иен.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник также умеренно растут на фоне разнополярных факторов - наращивания нефтедобычи в США и ее сокращения ОПЕК и некоторыми другими производителями, включая РФ. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК в понедельник составила $56,02 за баррель (+0,4%), мартовская цена WTI - $53,95 за баррель (+0,3%).

Российский рынок акций остается под давлением на фоне ухудшения ожиданий по российско-американским отношениям. Сигналы из администрации Трампа говорят о том, что никаких быстрых решений не будет. Соответственно, это стало поводом для того, чтобы нерезиденты начали фиксировать прибыль по наиболее ликвидным бумагам. С технической стороны, закрытие индекса ММВБ ниже 2140 пунктов как на дневном, так и на недельном графиках открывает путь к дальнейшему падению в зону 2030-2080 пунктов.

Положение рубля пока не позволяет говорить о развороте среднесрочной тенденции. Инфляция замедляется, а политика ЦБ РФ остается избыточно жесткой. Поэтому, если нефть не продолжит активно снижаться, то потери в рубле будут незначительными. Текущая неделя будет короткой, поскольку 23 февраля в России выходной, но уже 24 февраля торги будут возобновлены.