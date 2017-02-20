Экономика

Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом

Миллиардер уверен, что это послужит целям социальной справедливости и развития технологий

Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Отсутствие подоходного налога и налога на прибыль для роботов обеспечивает машины несправедливым преимуществом перед людьми, считает Билл Гейтс один из основателей Microsoft и самый богатый человек в мире по версии Forbes. В интервью изданию Quartz он предложил обложить компании, использующие роботов, налогом, чтобы хотя бы на время замедлить автоматизацию многих видов деятельности и профинансировать альтернативные виды занятости для живых людей, включая заботу о престарелых и работу с детьми в школах.

В Европейском союзе подобную идею уже попытались воплотить в жизнь: законопроект недавно рассматривался в Европарламенте, но 16 февраля депутаты окончательно его отклонили. "Следует стремиться к повышению уровня налога и даже торможению автоматизации", - уверен Гейтс, поскольку развитие технологий идет рука об руку с вытеснением людей из целого ряда профессий и специальностей.

"В настоящее время для человека, который выполняет работу на заводе, скажем, на $50 тыс. в год, налогом облагается этот доход, поступают налоги на соцобеспечение и все такое. Если он будет заменен роботом, который будет выполнять ту же работу, следует подумать об обложении робота налогом аналогичного уровня", - заявил Гейтс. Он добавил, что это позволит людям не бояться инноваций. "Знаете, налоги - определенно лучше, чем просто запрет некоторых элементов", - считает миллиардер.

Налогообложение роботов и роботизации поддерживают ряд европейских политиков-социалистов, включая кандидата в президенты Франции Бенуа Амона. Руководителям ведущих высокотехнологичных компаний эта мысль также не чужда, хотя некоторые из них (например, нынешний CEO Microsoft Сатья Наделла) предпочли бы возложить налоговое бремя не на работодателей, а на их клиентов и потребителей, пишет Financial Times. По итогам 2016 года Билл Гейтс возглавлял список миллиардеров Forbes, а также занимал седьмое место в составляемом изданием рэнкинге самых влиятельных людей мира.

Теги: Билл Гейтс
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