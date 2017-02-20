Потери хлебопекарной отрасли от возврата хлеба оценили в 30 млрд рублей в год

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Потери российской хлебопекарной отрасли из-за возврата ритейлерами нереализованного хлеба, по оценке Минсельхоза, составляют 30 млрд рублей в год.

"По нашим оценкам, потери - 30 млрд рублей. Это все равно много", - заявил директор департамента перерабатывающей и пищевой промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев в ходе расширенного заседания правления Российского союза пекарей.

По оценке союза, из-за возврата хлеба производители ежегодно теряют 50-60 млрд рублей инвестиционных ресурсов.

В свою очередь Ахпашев заявил, что эту цифру надо уточнить.

В союзе предлагают отменить возврат хлебопекарной продукции ритейлерами. По мнению его представителей, урегулирование проблемы поставок и возврата хлеба позволит сохранить в зерновом балансе России около 3 млн тонн высококачественной пшеницы и ржи.