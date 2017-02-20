Главные новости
В РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРВ РоссииКаждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФВ миреПрокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворота
Экономика

Потери хлебопекарной отрасли от возврата хлеба оценили в 30 млрд рублей в год

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Потери российской хлебопекарной отрасли из-за возврата ритейлерами нереализованного хлеба, по оценке Минсельхоза, составляют 30 млрд рублей в год.

"По нашим оценкам, потери - 30 млрд рублей. Это все равно много", - заявил директор департамента перерабатывающей и пищевой промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев в ходе расширенного заседания правления Российского союза пекарей.

По оценке союза, из-за возврата хлеба производители ежегодно теряют 50-60 млрд рублей инвестиционных ресурсов.

В свою очередь Ахпашев заявил, что эту цифру надо уточнить.

В союзе предлагают отменить возврат хлебопекарной продукции ритейлерами. По мнению его представителей, урегулирование проблемы поставок и возврата хлеба позволит сохранить в зерновом балансе России около 3 млн тонн высококачественной пшеницы и ржи.

Теги: Минсельхоз
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогомБилл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом
Миллиардер уверен, что это послужит целям социальной справедливости и развития технологийПодробнее
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мясаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
При этом в ДНР говорят, что ввозить российское мясо невыгодно, потому что контрабанда с остальной территории Украины обходится дешевлеПодробнее
Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефтиБелоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для замещения российской нефти страна ищет новых поставщиковПодробнее
Moody's изменило прогноз рейтингов РоссииMoody’s изменило прогноз рейтингов России
До сегодняшнего дня суверенные рейтинги России были "негативными"Подробнее
Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"
Вице-премьер обратился к участникам рынка с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%Подробнее
Kraft Heinz сообщила о переговорах по слиянию с UnileverKraft Heinz сообщила о переговорах по слиянию с Unilever
Unilever отклонила первичное предложение, но Kraft Heinz надеется достичь соглашения по поводу условий сделкиПодробнее
Глава Минэкономразвития анонсировал ослабление и дальнейшую стабилизацию рубляГлава Минэкономразвития анонсировал ослабление и дальнейшую стабилизацию рубля
Тенденцию к укреплению курса рубля министр объяснил сезонным факторомПодробнее
"Роснефть" подтвердила досудебное урегулирование конфликта с "Транснефтью""Роснефть" подтвердила досудебное урегулирование конфликта с "Транснефтью"
Компаниям удалось согласовать условия транспортировки нефтиПодробнее
Фактический глава Samsung арестован по делу о коррупцииФактический глава Samsung арестован по делу о коррупции
Следствие подозревает, что он предавал деньги в фонды подруги президента Южной Кореи, которая сама оказалась под угрозой импичмента из-за этого скандалаПодробнее
СМИ узнали о перспективе закрытия Москвой всех долгов СССР к летуСМИ узнали о перспективе закрытия Москвой всех долгов СССР к лету
Сумма последнего долга составляет более 125 млн долларовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Венецианский карнавал9 фото
20 февраля
Венецианский карнавал
Фотохроника 17 февраля6 фото
17 февраля
Фотохроника 17 февраля
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРВ РоссииКаждый пятый россиянин предложил принять ДНР и ЛНР в состав РФВ миреПрокурор Черногории обвинил Россию в причастности к попытке переворотаВ миреГлава Пентагона заверил Ирак в отсутствии притязаний на его нефть
МИД Германии назвал неприемлемым признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
В Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР
"День оленевода" на Крымской набережной
Песков назвал абсурдными обвинения в причастности Москвы к попытке переворота в Черногории
В полиции опровергли информацию о захвате заложников на западе Москвы
Лаврова удивила идея аренды Россией Крыма у самой себя
Глава российского МИД обвинил спецслужбы США в прослушке посла РФ в Вашингтоне
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи