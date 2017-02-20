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Экономика Инвестфорум "Сочи 2017"

Ингушетия к 2023 году создаст более 1,5 тысяч рабочих мест

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ингушетии утвердили перечень крупнейших инвестиционных проектов, которые будут реализованы в разных населенных пунктах республики до конца 2022 года, сообщил агентству "Интерфакс" представитель пресс-службы главы региона в понедельник.

"Реализация инвестиционных проектов на общую сумму почти 9,1 млрд рублей позволит создать в регионе 1 тыс. 520 постоянных рабочих мест", - сказал сотрудник пресс-службы.

Так, в частности, по его словам, речь идет о строительстве 18-этажного жилого комплекса со встроенным помещением общественного назначения, оптово-складского логистического комплекса, торгово-развлекательного центра, комплекса по переработке твердых бытовых отходов, многофункционального спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком.

При этом, добавил представитель пресс-службы, к числу самых важных руководство республики относит проект ООО "Стандарт" по созданию агропромышленно- производственного комплекса по производству и переработке мяса бройлеров мощностью 16,4 тыс. тонн в убойном весе в год и стоимостью 6 млрд рублей и проект ООО "Дана Сервис" по строительству многофункционального спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком за 1,1 млрд рублей, где будет трудоустроено 1,1 тыс. человек.

"В Малгобексом районе уже выделен земельный участок в 200 гектаров для строительства комплекса по переработке мяса бройлеров, который позволит создать более 200 постоянных рабочих мест", - добавил сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что проект предполагает создание производства с замкнутым циклом и все экологические требования будут соблюдены. Предусмотрены переработка и утилизация отходов, в том числе, с целью получения на выходе биогаза для собственных нужд предприятия.

Агропромышленно-производственный комплекс будет включать в себя производство выращивания бройлеров, комбикормовый завод, птицекомбинат, административный комплекс и логистический центр. Строительство объекта будет завершено до конца июня 2018 года.

Третий по значимости проект, предусматривающий строительство оптово-складского логистического комплекса, будет реализован за счет средств ООО Группа "Артис". Общий объем инвестиций составит 952 млн рублей. Инвесторы намерены создать на объекте более 70 постоянных рабочих мест, пояснил собеседник агентства.

По данным пресс-службы главы Ингушетии, все эти проекты будут представлены на Международном инвестиционном форуме "Сочи-2017" и с представителями компаний, планирующих их реализовать, будут подписаны соответствующие соглашения.

Теги: Сочи-2017
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