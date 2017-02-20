Мантуров рассказал о поставках танков Т-90МС в неназванную страну

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия поставит в одну из стран Ближнего Востока крупную партию танков Т-90МС, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "В декабре был подписан крупный контракт с одной из стран с Ближнего Востока", - сказал Мантуров журналистам в понедельник, добавив, что не может назвать страну-заказчика.

"В ближайшее время будет подписан еще один контракт", - сообщил министр. По его словам, в последние два года российские танки испытывались в ряде ближневосточных стран. Мантуров возглавляет российскую делегацию на выставке вооружения "Айдекс 2017" в Абу-Даби. Cочетание боевых и технических характеристик позволяет экипажу Т-90МС вести боевые действия в различных климатических и погодных условиях в любое время суток.

Масса танка с боекомплектом, - 48 тонн, экипаж - три человека. Комплекс вооружения включает 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5; пулемёт ПКТМ (6П7К) калибра 7,62-мм. Основной прицел наводчика - многоканальный с визирным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером, встроенным лазерным каналом управления.

Дальность распознавания цели типа "танк" через визирный канал - до 5000 м. Прицел командира - комбинированный панорамный с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером. Дальность распознавания цели типа "танк" через ТВ-канал - до 5000 м. Дальность распознавания цели типа "танк" ночью - не менее 3500 м. Максимальная скорость танка по шоссе - 60 км.