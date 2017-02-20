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Apple откроет сервисный центр в России

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Apple до конца апреля откроет в России сервисный центр, в котором будет ремонтироваться ее продукция.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с итогами дела, возбужденного Федеральной антимонопольной службой РФ (ФАС) в отношении российский "дочки" Apple "Эппл Рус".

Как сообщалось, дело было возбуждено по жалобе гражданина Дмитрия Петрова, которому "Эппл Рус" в 2016 году отказала в замене поврежденного дисплея на смартфоне Apple iPhone 6 Plus в связи с отсутствием поставок в Россию запчастей, предложив произвести замену смартфона с доплатой.

Теги: Apple
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