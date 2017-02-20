Курс евро расчетами "завтра" снизился до 61,67 рубля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в понедельник по данным на 19:00 снизился на 3,64 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 61,6739 руб./EUR1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 61,6475 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 61,515-61,92 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 в понедельник вырос на 9,21 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 58,0886 руб./$1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 58,035 руб./$1, в ходе торгов курс доллара колебался в диапазоне 57,9025-58,3175 руб./$1.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 по местному времени. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 или в 19:00. Отчеты по сделкам, заключенным после 19:00, предоставляются утром следующего рабочего дня.