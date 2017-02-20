Главные новости
В РоссииСкончался постпред России при ООН Виталий ЧуркинВ миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНР
Экономика

Курс евро расчетами "завтра" снизился до 61,67 рубля

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи в понедельник по данным на 19:00 снизился на 3,64 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 61,6739 руб./EUR1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 61,6475 руб./EUR1, в ходе торгов курс евро колебался в диапазоне 61,515-61,92 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "завтра" на 19:00 в понедельник вырос на 9,21 копейки по сравнению с результатом предыдущих торгов и составил 58,0886 руб./$1.

Цена последней сделки к этому моменту составила 58,035 руб./$1, в ходе торгов курс доллара колебался в диапазоне 57,9025-58,3175 руб./$1.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 по местному времени. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 или в 19:00. Отчеты по сделкам, заключенным после 19:00, предоставляются утром следующего рабочего дня.

Теги: доллар, евро, рубль
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Россия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефтиРоссия в декабре 2016 года вышла на первое место в мире по добыче нефти
Саудовская Аравия опустилась на второе местоПодробнее
Билл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогомБилл Гейтс призвал обложить роботов подоходным налогом
Миллиардер уверен, что это послужит целям социальной справедливости и развития технологийПодробнее
Донбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мясаДонбасс оказался крупнейшим экспортным рынком для российского пива и мяса
При этом в ДНР говорят, что ввозить российское мясо невыгодно, потому что контрабанда с остальной территории Украины обходится дешевлеПодробнее
Белоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефтиБелоруссия купила 600 тыс. баррелей иранской нефти
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что для замещения российской нефти страна ищет новых поставщиковПодробнее
Moody's изменило прогноз рейтингов РоссииMoody’s изменило прогноз рейтингов России
До сегодняшнего дня суверенные рейтинги России были "негативными"Подробнее
Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"Дворкович попросил операторов ограничить рост тарифов из-за "закона Яровой"
Вице-премьер обратился к участникам рынка с просьбой не допустить повышения цен на услуги связи более чем на 5%Подробнее
Kraft Heinz сообщила о переговорах по слиянию с UnileverKraft Heinz сообщила о переговорах по слиянию с Unilever
Unilever отклонила первичное предложение, но Kraft Heinz надеется достичь соглашения по поводу условий сделкиПодробнее
Глава Минэкономразвития анонсировал ослабление и дальнейшую стабилизацию рубляГлава Минэкономразвития анонсировал ослабление и дальнейшую стабилизацию рубля
Тенденцию к укреплению курса рубля министр объяснил сезонным факторомПодробнее
"Роснефть" подтвердила досудебное урегулирование конфликта с "Транснефтью""Роснефть" подтвердила досудебное урегулирование конфликта с "Транснефтью"
Компаниям удалось согласовать условия транспортировки нефтиПодробнее
Фактический глава Samsung арестован по делу о коррупцииФактический глава Samsung арестован по делу о коррупции
Следствие подозревает, что он предавал деньги в фонды подруги президента Южной Кореи, которая сама оказалась под угрозой импичмента из-за этого скандалаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 февраля7 фото
20 февраля
Фотохроника 20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной10 фото
20 февраля
"День оленевода" на Крымской набережной
Венецианский карнавал9 фото
20 февраля
Венецианский карнавал
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСкончался постпред России при ООН Виталий ЧуркинВ миреВ Сирии при подрыве фугаса погибли четыре российских военных советникаВ РоссииВ Кремле объяснили признание Москвой документов ДНР и ЛНРМоскваМосква заняла второе место в мире по загруженности дорог
Фотохроника 20 февраля
Скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
Звезда немецкого кино Марика Рёкк оказалась советской шпионкой
Вице-президент ОКР заявил о предварительном допуске россиян к Играм-2018
Жители Токио за год нашли на улицах и сдали в полицию 3,7 млрд иен
Путин поздравил российских биатлонистов с победой в эстафете на ЧМ
Российские саперы завершили операцию по разминированию Алеппо
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи