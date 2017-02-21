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ЦБ аннулировал лицензию банка "ГПБ-Ипотека"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у банка "ГПБ-Ипотека" (Москва), говорится в сообщении ЦБ. Лицензия аннулирована с 21 февраля.

Лицензия аннулирована в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации, уточняет регулятор. "Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", - говорится в сообщении.

В "ГПБ-Ипотеке" будет назначена ликвидационная комиссия. Банк "ГПБ-Ипотека" по итогам 2016 года занимал 263-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным ЦБ, по величине активов на 1 февраля 2017 года банк занимал 292 место.

Теги: ЦБ РФ, ГПБ-Ипотека
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