Рубль подрос на старте торгов вторника благодаря нефти

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снизились при открытии торгов на Московской бирже во вторник утром, рубль повышается к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 57,74-57,88 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,81 рубля (-14 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 61,2 рубля (-32 копейки), стоимость бивалютной корзины снизилась на 22 копейки по отношению к уровню закрытия понедельника, составив 59,34 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,67 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 49,87 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое повышение курса рубля к доллару и евро в начале торгов 21 февраля связано с ростом цен на нефть на мировых площадках. Рост нефтяного рынка обусловлен оптимизмом инвесторов относительно выполнения странами-членами ОПЕК и другими крупнейшими мировыми производителями соглашения о сокращении добычи нефти.

Цена нефти марки WTI повышается в ходе азиатских торгов во вторник, нагоняя отставание от подорожавшей накануне Brent, поскольку американские биржи в понедельник не работали из-за Дня президентов. Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК выросли на 0,09% - до $56,23 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром во вторник выросли на 0,48% - до $54,04 за баррель.