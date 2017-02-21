Первый в России электронный аукцион по продаже изумрудов не состоялся

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Первый электронный аукцион по продаже изумрудов на бирже "Санкт-Петербург", назначенный на понедельник, не состоялся, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь "Калининградского янтарного комбината" (КЯК, на 100% принадлежит "Ростеху", разрабатывает Малышевское месторождение изумрудов) Анна Манахова.

"Аукцион не состоялся. О причинах говорить пока что рано. Мы их будем всесторонне анализировать и делать выводы", - сказала Манахова. В отчетных материалах биржи "Санкт-Петербург" за 20 февраля нет каких-либо сведений об аукционе по продаже изумрудов. В разделе "минеральное сырье" выставлялся лишь янтарь-сырец несколькими лотами, но и по нему не прошло ни одной сделки. Получить комментарий на бирже "Интерфаксу" не удалось.

На электронный аукцион биржи "Санкт-Петербург" планировали выставить партию изумрудов общим весом 2,261 кг. Это был один лот, содержащий камни весом 1,672 кг, 434 грамма, 92 грамма, 49 граммов и 14 граммов. Стартовая цена лота - 3,259 млн рублей. Шаг аукциона был установлен в размере 5% от цены лота.

"Калининградский янтарный комбинат" - монополист по добыче янтаря в РФ. По итогам 2015 года добыча выросла на 23,2% по сравнению с уровнем 2014 года, до 313 тонн. Кроме того, комбинат владеет лицензией на разработку Малышевского месторождения изумрудов, которое является крупнейшим в Евразии и имеет статус месторождения федерального значения. Его проектная мощность - 400 тыс. тонн руды в год.

В июне 2016 года КЯК и биржа "Санкт-Петербург" подписали соглашение о сотрудничестве с целью решения ряда задач, важнейшей из которых является создание условий и процедур, обеспечивающих равный доступ к организованным торгам янтарным сырьем всем участникам в соответствии с правилами и регламентами биржи. С июня же КЯК проводит на бирже аукционы по продаже янтаря.