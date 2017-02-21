Песков назвал заслуживающим внимания вопрос об ограничении наличных расчетов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заслуживающим внимания предложение Минэкономразвития об ограничении расчетов наличными деньгами, поскольку эта мера позволит минимизировать теневой сектор экономики.

"Безусловно, такая (теневая) экономика есть. О ее масштабах сказать сейчас не могу. В то же время это явление, с которым сталкиваются все страны мира", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он напомнил, что Россия является участником международных конвенций, договоров и соглашений, направленных на борьбу с легализацией преступных доходов и отмыванием денег. "В этом контексте многие страны практикуют абсолютную минимизацию хождения наличных средств", - подчеркнул Песков, добавив, что "этот вопрос заслуживает внимания". "Вместе с тем, нужно учитывать реалии страны в плане хождения пластиковых карт, степени распространения банковских услуг и т.д.", - сказал пресс-секретарь.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Минэкономразвития и Минфин обсуждают методы борьбы с теневой экономикой; в частности речь идет о возможном запрете зарплат наличными, ограничении оплаты наличными крупных покупок и введении муниципального налога с дифференциацией по типу платежа. По данным издания, утвержденных решений пока нет и на уровень правительства обсуждение еще не выносилось. Одна из обсуждаемых идей - ограничение на продажу автомобилей, квартир и предметов роскоши за наличные, но единого мнения о цене отсечения у чиновников нет.