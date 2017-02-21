Индекс деловой активности в еврозоне неожиданно вырос до максимума за 6 лет

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сводный индекс менеджеров закупок 19 стран еврозоны в феврале 2017 года неожиданно вырос, обновив максимум за 70 месяцев, его уровень свидетельствует о продолжающемся росте экономической активности в регионе. Согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics, сводный PMI еврозоны в феврале подскочил с 54,4 пункта до 56 пунктов. Между тем аналитики в среднем ожидали его снижения до 54,3 пункта.

Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в экономике. Показатель активности в обрабатывающей промышленности еврозоны поднялся с 55,2 до 55,5 пункта и также был максимальным за 70 месяцев, PMI в сфере услуг еврозоны вырос с 53,7 до 55,6 пункта, максимума за 69 месяцев. Эксперты в среднем прогнозировали снижение первого показателя до 55 пунктов и сохранение второго на отметке 53,7 пункта.

"Показатели создания рабочих мест были лучшими за девять с половиной лет, рост заказов усилился, оптимизм бизнеса повышается - все эти факторы свидетельствуют о сохранении сильных темпов восстановления в ближайшие месяцы, - говорится в обзоре Markit. - Между тем инфляционное давление продолжает усиливаться". Индекс ожиданий на ближайшие 12 месяцев достиг максимума за все время его расчета - с июля 2012 года.

"В настоящее время компании неотрывно сосредоточены на расширении деятельности в условиях растущих продаж и заполняющихся книг заказов", - отмечает главный экономист Markit Крис Уильямсон. В Германии сводный PMI в текущем месяце вырос с январских 54,8 пункта до 56,1 пункта. Индекс активности в сфере услуг поднялся с 53,4 до 54,4 пункта, а промышленный PMI - с 56,4 до 57 пунктов - максимума за три года.

Во Франции сводный PMI и индекс в секторе услуг выросли с 54,1 пункта до 56,2 и 56,7 пункта соответственно, несмотря на ожидавшееся сокращение. Сводный французский PMI был максимальным с июня 2011 года, индекс услуг - самым высоким за 66 месяцев. Вместе с тем в обрабатывающей промышленности индикатор продолжает снижаться - с 53,6 до 52,3 пункта.