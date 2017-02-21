Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро благодаря растущей нефти

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются в ходе дневных торгов на Московской бирже во вторник; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне растущей нефти. Курс доллара США составил 57,59 рубля в 15:00 МСК, что на 35 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 60,74 рубля, снизившись на 78 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 54,5 копейки, до 59,01 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 22 февраля на 23,77 копейки, до 57,859 рубля, и опустил курс евро на 48,97 копейки, до 61,209 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление курса рубля к доллару и евро на дневных торгах 21 февраля связано с ростом цен на нефть и начавшимся периодом налоговых платежей. При этом более сильные темпы снижения европейской валюты, наблюдаемые днем во вторник, обусловлены общим ослаблением евро на мировом валютном рынке.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник, поскольку инвесторы ожидают сокращения поставок углеводородов на мировой рынок из-за совместных действий ОПЕК и других крупнейших производителей. Рынки ждут, что по итогам начинающейся 21 февраля двухдневной встречи технического совета ОПЕК будет подтверждено выполнение соглашения о сокращении добычи.