Yum! Brands сократит число своих ресторанов KFC в России

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Американская Yum! Brands Inc. сменила руководство сети KFC и создала на основе российского подразделения (Yum! Brands Russia) центр управления бизнесом в Восточной и Центральной Европе.

Гендиректор Yum! Brands Russia & CIS (управляет российскими сетями KFC и Pizza Hut) Олег Писклов назначен управляющим директором по России, СНГ, Центральной и Восточной Европе.

Компания упразднила должность гендиректора Yum! Brands Russia и назначила гендиректором сети KFC в России и СНГ Раису Полякову, которая ранее работала коммерческим директором российского подразделения Yum! Brands.

Yum! Brands Russia теперь будет отвечать не только за операции в России и странах СНГ - компания стала центром управления (макрорегиональным хабом) для Восточной и Центральной Европы, говорится в ее сообщении. Это связано с рекордными финансовыми результатами российского бизнеса за последние пять лет.

Yum! Brands также объявила о планах продать до 180 ресторанов KFC в России (как строящихся, так и работающих) франчайзинговым партнерам. К 2020 году будет открыто до тысячи новых франчайзинговых ресторанов, рассчитывает компания. Сама Yum! Brands останется владельцем 50 ресторанами KFC.

В задачи Поляковой на посту гендиректора KFC в России входит увеличение сети ресторанов, развитие формата Drive и развитие сети в малых городах, поиск франчайзинговых партнеров. "Мои основные цели - увеличение количества ресторанов сети KFC в России, сопровождение сделки по рефранчайзингу и поиск новых стратегических партнеров. Кроме того, я буду и дальше продолжать развивать сеть в малых городах, продвигать drive-формат ресторанов, наращивать долю продукции локальных поставщиков", - отметила Полякова, чьи слова цитирует пресс-служба компании.

До назначения на пост гендиректора сети KFC в России Полякова работала коммерческим директором Yum! Brands Russia, с 2011 года по апрель 2015 года занимала пост директора по персоналу. Ранее она работала в LG Electronics и Johnson & Johnson на различных должностях.

Преобразования на российском рынке проходят в рамках глобальной стратегии Yum! Brands по увеличению доли франчайзинга - до 98% к 2018 году с 93%.

В России на конец 2016 года работали более 510 ресторанов KFC и более 40 Pizza Hut.

Выручка сети KFC в РФ в прошлом году выросла на 33%, российский бизнес продемонстрировал самый высокий рост среди всех рынков, на которых работает компания. Абсолютный показатель она не раскрывает. В структуре общей выручки KFC на долю российского бизнеса приходится 3%.

По оценке The NPD Group, KFC занимает 17,4% "бургерного" сегмента российского рынка общественного питания по выручке по итогам 2016 года.