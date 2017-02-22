Нефть подорожала в ожидании снижения избытка предложения на рынке

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Нефть держится около максимумов в среду на фоне прогнозов о снижении избытка предложения сырья на рынке в результате действий стран ОПЕК и России.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:30 по московскому времени подорожали на 0,5% - до $56,93 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 1,2% - до $54,02 за баррель.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммеда Баркиндо заявил, что соглашение о снижении добычи соблюдается странами на 90% и это привет к снижению запасов.