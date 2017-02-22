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Экономика

Инфляция в еврозоне в январе ускорилась до четырехлетнего максимума

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в январе 2017 года выросли на 1,8% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Таким образом, инфляция резко усилилась по сравнению с 1,1% в декабре и 0,6% в ноябре и оказалась максимальной с февраля 2013 года. Динамика показателя совпала с предварительными данными и ожиданиями рынка.

Впервые за четыре года ни одна из 19 стран валютного блока не зафиксировала дефляцию в годовом выражении в январе. По сравнению с предыдущим месяцем цены в еврозоне январе упали на 0,8% после повышения на 0,5% в декабре. Инфляция без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в январе осталась на уровне 0,9% в годовом выражении, который является максимальным с июля.

Усиление темпов инфляции в еврозоне отражает, в первую очередь, рост стоимости энергоносителей вслед за подъемом цен на нефть. Стоимость продуктов питания, алкогольных и табачных изделий увеличилась на 1,8% (1,2% месяцем ранее), услуги подорожали на 1,2% (1,3% в декабре). Потребительские цены в Германии, рассчитанные по стандартам Европейского союза, в январе выросли на 1,9% в годовом выражении. В Испании инфляция в прошлом месяце ускорилась до 2,9% с 1,4%, во Франции - до 1,6% с 0,8%, в Италии - до 1% с 0,5%. Самая значительная инфляция в еврозоне зафиксирована в Бельгии - 3,1%.

Вместе с тем в Ирландии завершилась длившаяся дефляция, и потребительские цены повысились в январе на 0,2% в годовом выражении. Ускорение инфляции в еврозоне позволяет предположить, что руководители Европейского центрального банка (ЕЦБ) продолжат обсуждать адекватность действующих мер денежно-кредитной политики, включая объемы программы количественного смягчения (QE). Следующее заседание ЕЦБ состоится 3 марта.

Теги: ЕС
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